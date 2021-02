"To są prawdziwi bohaterowie. Zdecydowali się wystąpić przeciwko degenerującej się instytucji"

"Możemy się cieszyć oczywiście, że nastąpiła jakakolwiek refleksja"

Stankiewicz przyznał, że "siła filmu, obrazu i montażu jest imponująca". - Mimo że tę sprawę znam od kilkunastu lat, to spojrzałem na nią, jakbym widział ją po raz pierwszy. Jest to oczywiście sprawa bardzo wstrząsająca – dodał.

- Co do samego oświadczenia prymasa Polaka, możemy się cieszyć oczywiście, że nastąpiła jakakolwiek refleksja, że prymas polski złożył oświadczenie – mówił dalej. - Natomiast oczekiwałbym przede wszystkim oświadczenia, reakcji kurii szczecińskiej bądź kurii gdańskiej, ponieważ to właśnie w tamtych kuriach prowadzone było postępowanie wobec księdza Dymera. Z tej strony, jeśli chodzi na przykład o biskupa Dzięgę, ze Szczecina nie ma żadnej reakcji – zauważył. Według niego jest to rzecz "niepokojąca".