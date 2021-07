Tragedia na niestrzeżonej plaży w Rozewiu. Ojciec utonął w Bałtyku, jego syna nie odnaleziono

Ojciec utonął, syn nie wypłynął - uznany za zaginionego

W działania na morzu i lądzie zaangażowani byli strażacy, ratownicy SAR, WOPR oraz policja. Do poszukiwań dołączył śmigłowiec Marynarki Wojennej. Po około dwóch godzinach ratownikom udało się dostrzec dryfujące ciało 50-latka z Częstochowy. Został wyciągnięty na brzeg. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować.

- Do godziny 16.15 prowadziliśmy aktywne poszukiwania 22-letniego syna mężczyzny. Niestety nie udało się nam go odnaleźć. Został on uznany za zaginionego - dodał Goeck. Na miejscu zdarzenia pracowała także grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora oraz biegły lekarz sądowy.

Jak bezpiecznie przebywać nad wodą?

RCB przypomina, że podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą to: - Pływaj tylko w wyznaczonych do tego miejscach - Powstrzymaj się od wchodzenia do wody po alkoholu - Nie wbiegaj rozgrzany do wody