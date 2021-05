Dlaczego Pratasiewicz nie dostał prawnej ochrony w Polsce?

"Gazeta Wyborcza" w piątkowej publikacji napisała, że posłowie Koalicji Obywatelskiej zbadali, jak Urząd do Spraw Cudzoziemców, do którego zwrócił się Raman Pratasiewicz, współtwórca opozycyjnego kanału NEXTA, miał potraktować jego wniosek o nadanie mu międzynarodowej ochrony prawnej.

Jak podała "Wyborcza", Pratasiewicz przyjechał do Polski 8 stycznia 2020 roku, a dwa tygodnie później złożył wniosek i zdeponował swój paszport. Jak czytamy, z tego okresu pochodzi najczęściej publikowane w polskich mediach zdjęcie aktywisty, na którym widać go, gdy stoi przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców, a w dłoni trzyma dokument z widocznym polskim godłem. "GW" napisała, że to Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, jakie zwyczajowo obcokrajowcy otrzymują w zamian za zdeponowany paszport na czas rozpatrzenia decyzji przez urzędników.