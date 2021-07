Debata nad przyszłością ministra Czarnka w Sejmie

Grupiński do rządzących: jesteście pierwszym środowiskiem, które postanowiło odwracać sens słów, aktywność ministra edukacji jest na to doskonałym dowodem

Grupiński: swoimi rządami cofacie nas nie do średniowiecza, lecz do najgorszych etapów kontrreformacji, pan minister Czarnek chce zatruć na długie lata polską edukację

Grupiński do Czarnka: odbiera pan nauczycielom, rodzicom młodzieży, prawo do decydowania o rozwoju dzieci, o kierunkach ich edukacji

Grupiński: chcecie wprowadzić podziały do polskiej szkoły, to jest agresja przeciw polskim rodzinom, to się powinno skończyć

Górska: kolejnymi nieuprawnionymi oskarżeniami wobec ministra Czarnka było to, że będzie on arbitralnie decydował o tym, kto jest dyrektorem szkoły

Rusecka do opozycji: to wy chcieliście seksualizować małe dzieci

Szumilas: złożymy wniosek do komisji etyki w sprawie wypowiedzi posłanki Górskiej, bo to, co padło z jej ust, nie było przedmiotem dyskusji na komisji edukacji

Szumilas: kto panu dał prawo do takiej arogancji i pychy, do krytykowania i obśmiewania rodziców i dziadków zatroskanych o los dzieci?

Bosak: zasługuje pan na krytykę nie za swoje poglądy, ale za to, co oan robi lub czego pan nie robi

Ścigaj do Czarnka: to, co pan robi, jest absolutnie zaprzeczeniem wartości, to robi bardzo złą robotę młodzieży, Kościołowi

Czarnek: jeżeli się sporządza wniosek o moje odwołanie na podstawie kawałka, wycinka publikacji sprzed dziesięciu lat, to to jest kompromitacja opozycji

Czarnek: konstytucja gwarantuje wolność poglądów, musimy spowodować, że rektor każdej uczelni będzie miał obowiązek zapewnić wszystkim prawo do dyskusji na uczelni, a jeśli nie, to będzie ponosił tego konsekwencje

Sejmowa komisja negatywnie o wniosku

We wtorek wniosek Koalicji Obywatelskiej negatywnie zaopiniowała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Sam minister nie wziął udziału w obradach. Po stronie jego polityki w resorcie stanął wiceminister Tomasz Rzymkowski, który przekonywał między innymi, że Czarnek broni "konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami". Podkreślał ponadto, iż "nikt nie zrobił więcej w walce z wszechobecną cenzurą i poprawnością polityczną na uczelniach" wyższych, niż obecny szef MEiN.

"Najgorszy z możliwych ministrów edukacji"

Jak dodał, gdyby ktoś chciał zrobić "casting na najgorszego ministra oświaty, to nie mógłby sobie nawet wyobrazić, że kto taki, jak Czarnek się zjawi". - Pan minister Czarnek jest zaprzeczeniem ideałów, które powinny przyświecać dzisiaj młodzieży - ocenił szef klubu KO. Nawiązując do ujawnionej niedawno wypowiedzi jednego z doradców szefa MEiN na temat potrzeby "ugruntowania dziewcząt do cnót niewieścich", Tomczyk pytał jakie "cnoty" ma minister edukacji. - Cnoty takie jak sprawiedliwość, tolerancja, jak używanie rozumu, to cnoty, które nie przyświecają panu ministrowi Czarnkowi - ocenił poseł KO.

Zarzuty pod adresem ministra

Za najbardziej niebezpieczną uznała projektowaną zmianę, która zmierza do tego, by dyrektor mógł zostać skazany przez sąd karą do trzech lat pozbawienia wolności za niedopełnienie obowiązków. - Ten przepis nie jest skonkretyzowany, więc nauczyciele zadają sobie pytanie, czy na przykład dyrektor w Dobczycach, który dopuścił do prowadzenia zajęć w ramach "Tour de Konstytucja", będzie mógł zostać pozbawiony wolności do lat trzech - zaznaczyła Gajewska.