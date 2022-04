PiS chce zmian w konstytucji. Projekt trafił do Sejmu

Zapowiadany przez premiera Mateusza Morawieckiego projekt zmian w konstytucji został wniesiony przez klub PiS - przekazał minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber, przedstawiciel wnioskodawców. Dodał, że dotyczy konfiskaty mienia podmiotów wspierających Rosję oraz niewliczania wydatków na obronę do długu publicznego.

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber poinformował w czwartek na Twitterze, że poselski projekt zmian w konstytucji został wniesiony przez klub parlamentarny PiS do Sejmu.

"Proponujemy 2 zmiany: 1. Konfiskata mienia podmiotów wspierających reżim rosyjski 2. Niewliczanie wydatków na obronę Ojczyzny do długu publicznego" - dodał Schreiber, który jest przedstawicielem wnioskodawców.

Mueller: będziemy zachęcać kluby opozycyjne, aby te zmiany poparły

Rzecznik rządu Piotr Mueller pytany w czwartek w Sejmie o projekt, potwierdził dziennikarzom, że został on tego dnia złożony. Wyraził nadzieję, że "znajdzie się odpowiednia większość w parlamencie", by go przyjąć.