Prezydent Duda o "lex Tusk": niezupełnie rozumiem reakcję naszych sojuszników

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla agencji Bloomberg powiedział, że nie rozumie krytycznej reakcji sojuszników na przyjęcie ustawy o komisji do spraw rosyjskich wpływów. Stwierdził, że może to być wynik błędnego tłumaczenia ustawy lub efekt działań polityków opozycji. Powołanie komisji spotkało się z licznymi głosami krytyki zarówno w kraju, jak i za granicą.

- Niezupełnie rozumiem reakcję naszych sojuszników. Nie wiem, czy zostali zwiedzeni przez polityków opozycji, czy przez błędy w tłumaczeniu ustawy, czy po prostu ktoś tego nie wyjaśnił - powiedział Duda w udzielonym we wtorek, a opublikowanym w środę wywiadzie.

Odniósł się w ten sposób do krytycznych reakcji z USA i UE, które wyraziły obawy, że komisja zostanie wykorzystana do walki z politykami opozycji przed wyborami. Według Bloomberga sprawa "kładzie się cieniem na wysiłkach Polski, by nawiązać bliższe transatlantyckie więzi".