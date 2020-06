Prezes PiS, premier i marszałek Sejmu na Wawelu. Uroczystości z okazji 71. rocznicy urodzin Lecha Kaczyńskiego

Jędraszewski: broniąc pamięci o bliskich, ocaliliście jakże ważny wymiar polskiej świadomości

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w homilii wygłoszonej w katedrze wawelskiej przytoczył fragment przemówienia Lecha Kaczyńskiego, które miał on wygłosić w Smoleńsku podczas uroczystości w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. - Ukrywanie prawdy o Katyniu, efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce, założycielskim kłamstwem PRL-u. Był czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę - cytował arcybiskup.

- W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości - dodał, zwracając się do zebranych.

"Dzisiaj próbuje nam odebrać się polskość poprzez nową ateistyczną ideologię"

- Zgromadzeni dzisiaj w tym świętym dla Kościoła i dla polski miejscu, w katedrze na Wawelu, gdzie spoczywają prochy naszych królów i wodzów i prochy naszych narodowych wieszczów i gdzie od 10 lat znajduje się sarkofag pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii wołamy do naszego Ojca, który jest w niebie, wołamy, aby zesłał Ducha Świętego i sprawił, aby obudził się duch naszego narodu, aby ten duch zaczął żyć nowym życiem w wolności dzieci bożych i z nadzieją w zwycięstwo, podjął walkę o to, by naszej polskiej, chrześcijańskiej ziemi zostały przywrócone jej prawa - zaznaczył metropolita krakowski.