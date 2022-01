Premier Mateusz Morawiecki wzywa Donalda Tuska, by zrezygnował z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej

Premier Mateusz Morawiecki wezwał szefa PO Donalda Tuska do ustąpienia z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej. Zdaniem premiera EPL "jest odpowiedzialna za to, że Rosja ma dzisiaj bardzo konkretny instrument szantażu".

Szef PO Donald Tusk na czwartkowej konferencji prasowej powiedział, że agencje prasowe w Europie obiegła informacja "o spotkaniu, w którym ma uczestniczyć także pan premier Mateusz Morawiecki". Dodał, że to "spotkanie de facto antyukraińskiej międzynarodówki", które ma się odbyć w Madrycie. - To ma być powtórka z tego ponurego spektaklu, który miał miejsce w Warszawie kilka tygodni temu, a więc spotkanie liderów skrajnie prawicowych ugrupowań europejskich na zaproszenie hiszpańskiej partii Vox, gdzie będzie także Marine Le Pen (…), Viktor Orban, wielu innych liderów prawicowych partii i także Mateusz Morawiecki - mówił lider PO.

Premier: wzywam pana Donalda, by zrezygnował z przewodniczenia EPL

Stwiedził, że dzisiaj "mamy do czynienia z sytuacją niezwykle groźną". - A Polska zrobiła o niebo więcej dla bezpieczeństwa Ukrainy, dla pobudzenia świadomości ludzi w całej Europie, niż wysłanie pięciu tysięcy hełmów na Ukrainę (zrobiły to Niemcy - red.) - dodał premier.

Budka: Morawiecki chyba zapomniał, że to jego obóz odpowiada za politykę zagraniczną

Wypowiedź premiera komentował Borys Budka, szef klubu PO. - Mamy premiera, który z prawdą nie ma nic wspólnego, obietnic nie spełnia, a jedyną jego aktywnością jest atakowania Donalda Tuska, który od 2014 roku nie jest już premierem. Naprawdę, pan Morawiecki zapomniał, że to on i jego obóz od ponad sześciu lat odpowiada za Polską politykę zagraniczną, za to, co dzieje się w kraju - powiedział.

Jego zdaniem "jeżeli ktokolwiek w Polsce reprezentuje interesy rosyjskie, to jest to obóz Zjednoczonej Prawicy". - To są ludzie, którzy z jednej strony przed Putinem przestrzegają, ale faktycznie, w politycznych działaniach, wzmacniają go. Nie ma alternatywy dla bezpieczeństwa Polski - tylko silna Unia Europejska i silne NATO. A co robi premier? Chce się spotykać z tymi, którzy chcą rozsadzić od środka Unię Europejską - stwierdził Budka.