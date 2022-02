Premier Mateusz Morawiecki w Berlinie: przyjechałem wstrząsnąć sumieniem Niemców

Premier Mateusz Morawiecki przyjechał w sobotę do Berlina, gdzie ma się spotkać z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. - Po to przyjechałem do kanclerza Olafa Scholza, żeby wstrząsnąć sumieniem, wstrząsnąć sumieniem Niemiec, żeby zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje - mówił. Dodał, że "Rosja chce naruszyć cały porządek pokoju, który został ustalony po II wojnie światowej".

W sobotę polski premier i prezydent Litwy Gitanas Nauseda spotykają się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w sprawie sankcji wobec Rosji. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z dziennikarzami w Berlinie przed spotkaniem.

Morawiecki o sankcjach

- Dzisiaj nie ma czasu na zabetonowany egoizm, który widzimy w niektórych krajach zachodnich, także tutaj w Niemczech niestety. Po to przyjechałem do kanclerza Olafa Scholza, żeby wstrząsnąć sumieniem, wstrząsnąć sumieniem Niemiec, żeby zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje - powiedział.

- Na sankcje, które będą tak zdecydowane, żeby wpłynęły na decyzje Kremla, żeby wpłynęły na decyzje Putina. Przestań atakować Ukrainę! Przestań mordować ludzi! To musi być wiadomość, która popłynie stąd, z Berlina do Rosji, do Moskwy - dodał premier. Szef rządu zwrócił uwagę, że Rosja nie tylko napadła na Ukrainę i nie tylko chce pozbawić jej suwerenności. - Nie tylko zabija cywilów, zabija dzieci, kobiety, żołnierzy, mężczyzn. Ale Rosja chce naruszyć cały porządek pokoju, który został ustalony po II wojnie światowej. Rosja chce zniszczyć nasz świat, nasz świat - taki jaki znamy - mówił.

Mateusz Morawiecki w Berlinie PAP/Radek Pietruszka

Morawiecki: 5000 hełmów? To chyba jakiś żart

Morawiecki podkreślał, że należy zablokować nie tylko Nord Stream 2, ale także Nord Stream 1. - Musimy ostatecznie uniezależnić się od węglowodorów rosyjskich, od gazu, od ropy, od węgla, ale także zamrozić i konfiskować majątki rosyjskich oligarchów - tych współpracujących z Putinem, wszystkich: małych i dużych, biznesowych i politycznych oligarchów, a pieniądze użyć na odbudowę infrastruktury wolnego, suwerennego państwa ukraińskiego - mówił premier.

- Musimy odciąć rosyjskie instytucje finansowe, rosyjskie firmy, od finansowania na rynkach kapitałowych, wykreślić ich z indeksu MSCI. Świat finansów doskonale wie, co to znaczy. Zamknąć SWIFT dla Rosji - stwierdził. - Wszystkie sankcje powinny być na stole - oświadczył.

O tym - mówił Morawiecki - chce rozmawiać w Berlinie z Scholzem. - Nie ma ani chwili do stracenia - dodał. Szef rządu przywołał przysłowie: "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". - W Niemczech też powinni się zastanowić, co to znaczy to przysłowie. 5000 hełmów? To chyba jakiś żart - ocenił.

Morawiecki: siądźcie do stołu i wycofajcie się

- Musi być realna pomoc w broni, pomoc żołnierzom ukraińskim, którzy chcą walczyć, pomoc narodowi ukraińskiemu, który chce walczyć. Oni walczą także o nas, za nas, za naszą wolność, za naszą suwerenność, żebyśmy my nie byli następni, bo Putin będzie działał jak machina wojenna - stwierdził Morawiecki.

W oświadczeniu przed spotkaniem powiedział, że należy zatrzymać machinę wojenną Putina. - A zatrzymać możemy tylko poprzez bardzo mocne i zdecydowane sankcje, zdecydowane działania tu i teraz - stwierdził. Dodał, że rozmawiał o tym w sobotę rano m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. - O tym rozmawiam niemal codzienne z premierem Ukrainy - dodał.

Szef polskiego rządu stwierdził, że pomoc jest potrzebna dzisiaj. - Humanitarna tak, ale ona nie jest najważniejsza - powiedział Morawiecki. Podkreślił, że najważniejsza jest pomoc "w postaci ogromnej presji". - Zatrzymajcie walki, zatrzymajcie swoje wojska rosyjskie, siądźcie do stołu i wycofajcie się stamtąd po to, żeby zapanował znów pokój - powiedział, zwracając się do Rosji. - To jest dzisiaj najbardziej potrzebne - zaznaczył.

Apel po angielsku i niemiecku

Morawiecki swój apel wygłosił również po angielsku, zaś słowa o "pięciu tysiącach hełmów" powtórzył również po niemiecku. - Niemcy nie mogą pogrążyć się w zabetonowanym egoizmie, trzeba to zatrzymać, musimy powstrzymać Putina, ponieważ widzimy na horyzoncie kolejną groźbę ludobójstwa - mówił. Stwierdził, że na Ukrainie giną niewinni ludzie, dzieci, kobiety, mężczyźni. - Widzą państwo te zdjęcia każdego dnia, co z państwa sumieniami? Pomóżmy im razem - zaapelował.

Jak oświadczył, "dzisiaj stoimy w obliczu trybunału historii", bo suwerenne państwo ukraińskie zostało zaatakowane przez Rosję. - Nic nie powstrzyma Putina, jeżeli nie będziemy wystarczająco zdecydowani - stwierdził.

Nauseda: ważna jest też realna pomoc wojskowa

Nauseda powołując się na rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ocenił, że "perspektywa unijna" byłaby dla Ukrainy "bardzo dobrą perspektywą". - Ważna jest też realna pomoc wojskowa dla Ukrainy - dodał. Jednocześnie powiedział, że sankcje wobec Rosji są ważne, ale będą miały wpływ na działania rosyjskie po pewnym czasie. - Dlatego ważne jest dla nas, by działać dziś, nie tylko dyskutować, ale podejmować szybkie działania - mówił prezydent Litwy. Wyraził przekonanie, że sobotnie spotkanie w Berlinie "pomoże to zrobić".

Podziękował Scholzowi za zaproszenie do stolicy Niemiec. - To jest bardzo ważne, byśmy teraz jak najszybciej rozmawiali o obronie Ukrainy. Oni są bardzo odważnym narodem, który stara się bronić swojego kraju przed tą inwazją, która jest brutalna i cyniczna po stronie Federacji Rosyjskiej - mówił Nauseda. - Jesteśmy gotowi, żeby przekazać Ukrainie wszelką pomoc jaka jest potrzebna: gospodarczą, polityczną i w postaci sprzętu wojskowego - zapewnił. - Mamy konwoje ze sprzętem wojskowym, z kamizelkami kuloodpornymi i bronią defensywną. Wszytko już zostało wysłane na Ukrainę" - dodał.

Ocenił, że określenie możliwej perspektywy przyjęcia Ukrainy do Unii, byłoby dodatkową stymulacją i motywacją dla Ukraińców do obrony kraju i własnej przyszłości. - Musimy rozmawiać o jeszcze silniejszych sankcjach niż te, które zostały ostatnio wprowadzone. Widzę, że moi koledzy w Radzie Europejskiej są gotowi, żeby rozmawiać o wyłączeniu Rosji z systemu SWIFT i wyłączeniu Nord Stream 2. To ważny przekaz, który już wysłano Putinowi i to spotkanie z kanclerzem Scholzem będzie dodatkowym wkładem w to rozwiązanie - powiedział. - To kwestia naszej politycznej odpowiedzialności - stwierdził.

Unijne sankcje i kwestia odłączenia Rosji od systemu SWIFT

W nocy z czwartku na piątek szefowie państw i rządów Unii Europejskiej uzgodnili pakiet sankcji, głównie gospodarczych, ale też politycznych na Rosję. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej była też dyskusja na temat ewentualnego odłączenia Rosji od systemu SWIFT, jednak - według doniesień medialnych - nie zgodziły się na to m.in. Niemcy.

Premier Mateusz Morawiecki wystosował w piątek list do liderów UE, w których zaapelował o wprowadzenie następujących sankcji: odcięcie Rosji od systemu SWIFT, zamknięcie europejskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów, zamrożenie i konfiskata majątków rosyjskich elit i oligarchów powiązanych z Putinem, usunięcie rosyjskich firm z indeksu MSCI i odcięcie ich od rynków kapitałowych, ostateczne zakończenie Nord Stream 2, odejście od kupowania węglowodorów od Rosji oraz dołączenie do sankcji osób Władimira Putina i szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa.

