- Sprawy tak poważne jak kwestia broni atomowej w Polsce - to są sprawy na tyle ważne, że my najpierw negocjujemy, a później komunikujemy - mówił sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk o słowach prezydenta Andrzeja Dudy o rozmieszczeniu w Polsce broni jądrowej. Zdaniem posła Lewicy Tomasza Treli była to "błazenada". Poseł PiS Paweł Jabłoński stwierdził z kolei, że w takich sprawach potrzebne jest publiczne wywieranie presji.

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Financial Times" zwrócił się do USA o rozmieszczenie broni jądrowej na terytorium Polski jako środka odstraszającego przed rosyjską agresją. Według dziennika ta prośba mogła zostać odebrana na Kremlu jako wysoce prowokująca.

- Nie rozmawiałem z prezydentem o tej konkretnej kwestii, ale byłbym zszokowany, gdyby poparł rozprzestrzenienie broni jądrowej dalej na wschód Europy - skomentował to wiceprezydent USA J.D Vance w wywiadzie dla Fox News.

Andrzej Duda opowiada się za rozmieszczeniem amerykańskiej broni jądrowej w Polsce Jacek Tacik/Fakty TVN

O tę sprawę pytał polityków w piątek reporter TVN24 Radomir Wit.

Tomczyk: katastrofa dyplomatyczna

- To katastrofa dyplomatyczna Andrzeja Dudy, mówiąc wprost, że sprawy tak poważne jak kwestia broni atomowej w Polsce - to są sprawy na tyle ważne, że my najpierw negocjujemy, a później komunikujemy - zauważył wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Zaznaczył, że "nie można przyjąć odwrotnego założenia".

Jego zdaniem prezydent "dostał bardzo mocny strzał ze strony administracji amerykańskiej, od wiceprezydenta Vance'a" oraz naraził Polskę na śmieszność". - Ja nie chciałbym nigdy narażać Polski na śmieszność. To tylko pokazuje, że potrzebujemy po prostu poważnego prezydenta, poważnego człowieka, który w poważny sposób traktuje polskie sprawy - mówił Tomczyk.

Trela: Andrzeja Dudy mi nie szkoda, ale Polski mi szkoda

Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela ocenił propozycję jako dobrą, ale "pod warunkiem, że ona była skonsultowana".

- Nie trzeba było długo czekać, kilka godzin, żeby prezydenta wyprostowano. Lepiej, żeby był prezydent roztropny, rozważny i konsultował takie prace i takie decyzje i stanowiska z rządem, niż wyrywał się przed szereg, bo jego kadencja się kończy i będzie zapamiętany jako słaby prezydent, który tak naprawdę nic nie może - ocenił Trela.

- Nie wiem, czy Kaczyński mu kazał, czy Nawrocki go o to poprosił, ale wyszedł skompromitowany. Taka błazenada w wykonaniu głowy państwa. Andrzeja Dudy mi nie szkoda, ale Polski mi szkoda - podsumował poseł Lewicy.

Trela: Andrzeja Dudy mi nie szkoda, ale Polski mi szkoda TVN24

Jabłoński: trzeba wywierać presję publicznie

Poseł PiS Paweł Jabłoński powiedział, że chociaż nie ma teraz takiej koncepcji, to "trzeba pracować, żeby była".

- Przed chwilą prezydent Francji mówił o tym, że Francja chce rozszerzyć parasol nuklearny. Nie do końca wiadomo, co to znaczy. Czy to jest po prostu gwarancja polityczna, czy przeniesienie głowic. Natomiast program Nuclear Sharing jest obecny w pięciu krajach europejskich. I Polska ma takie samo prawo do tego, żeby również być chroniona - mówił.

Jego zdaniem "jeżeli będziemy siedzieli cicho i czekali, aż ktoś to za nas rozwiąże, to nic się nie wydarzy". - Trzeba robić to zarówno na drodze dyplomatycznej, ale też wywierać taką presję publicznie, dlatego że to też wpływa na decyzje polityczne. Jeśli jest presja publiczna, to potrafi zmieniać rzeczywistość - dodał.

Jabłoński: trzeba wywierać presję publicznie TVN24

Kosiniak-Kamysz: takie decyzje powinny zapadać w gronie sojuszników

Głos w sprawie zabrał też na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Uważam, że kwestie dotyczące parasola nuklearnego, Nuclear Sharing, jakichkolwiek inicjatyw, powinny być uzgadniane, a potem dopiero komunikowane - powiedział.

Dodał, że "ta zasada, szczególnie w tym tak wrażliwym temacie, który oddziaływuje i wewnętrznie, ale i zewnętrznie, wymaga ciszy i spokoju, uzgodnienia sojuszniczego".

- My bardzo poważnie podchodzimy do sprawy oferty ze strony Francji - zaznaczył. - Bardzo poważnie podchodzimy do każdego działania Stanów Zjednoczonych, bo jesteśmy transatlantykiem, czyli łączymy Europę i Stany Zjednoczone. Moim zdaniem takie decyzje powinny zapadać w gronie sojuszników, bo one są decyzjami oddziałującymi nie tylko na jedno państwo, ale tak naprawdę na cały region, na całą Europę - tłumaczył.

Zaznaczył, że "rząd jest zainteresowany współpracą", ale powtórzył, że jego zdaniem "te sprawy lepiej najpierw rozstrzygać, a później o nich komunikować".

Kosiniak-Kamysz: kwestie dotyczące parasola nuklearnego powinny być uzgadniane, a potem dopiero komunikowane TVN24

