Rekordowa cena złota. Przebiła historyczny poziom

Cena złota w piątek przed południem wzrosła do rekordowego poziomu lekko ponad 3 tysięcy dolarów za uncję - wynika z notowań podawanych przez agencję Bloomberg.

Przyczyny wzrostu cen

Wzrost cen złota wspierały również zakupy dokonywane przez banki centralne, napływy środków do funduszy EFT i fala prognoz banków, które przewidują możliwość dalszych wzrostów cen metalu.

Macquarie Group prognozuje wzrost ceny złota do 3,5 tys. dolarów za uncję w drugim kwartale, podczas gdy BNP Paribas SA podniósł swoją prognozę, przewidując średnie ceny znacznie powyżej 3 tys. dolarów.

- W miarę jak zbliżamy się do drugiego kwartału, w którym kolejne cła mogą wywołać następną falę zawirowań na rynku, złoto pozostaje atrakcyjnym, bezpiecznym aktywem w otoczeniu, w którym alternatyw jest niewiele - powiedział Yeap Jun Rong, strateg rynkowy w IG Asia.

"Od obaw o wynik zapowiadanego audytu amerykańskich rezerw w Fort Knox, przez konsekwencje wojny celnej, kryzysu amerykańskiego zadłużenia i obaw o konieczność zdewaluowania dolara, rozpoczętą właśnie rotację kapitału z rynku akcji do rynku złota, po obawy o intencjonalne doprowadzenie do bessy na rynkach przez obecną administrację w Waszyngtonie, co przez zepchnięcie rentowności obligacji pozwoliłoby jej uplasować 9 bln USD długu w tym roku po niższym koszcie" - napisał w komentarzy.