"Zasługują na szacunek, jak wszyscy pozostali". Osoby niebinarne walczą z niezrozumieniem

Margot, która odpowie za zniszczenie furgonetki z homofobicznymi hasłami i atak na jej kierowcę, jest osobą niebinarną. Psycholodzy tłumaczą, że takie osoby wymykają się podziałowi na kobiety i mężczyzn. Mogą czuć, że należą do obu płci albo i do żadnej. Dla społeczeństwa to może wydawać się niezrozumiałą fanaberią, ale dla tych ludzi to kwestia tożsamości. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kłopotem często jest samo to, jak do osoby niebinarnej się zwracać. - Zwracamy się tak, jak sobie tego życzy. Gdyby pan teraz mi powiedział, że mam nie mówić do pana "na pan" tylko "na ty", to ja bym to po prostu zrobił. Tak samo, jeśli dowiedziałbym się, że rozmawiam jednak z kobietą, to bym przeprosił i powiedział: "no to w takim razie proszę pani" - mówi Dominik Haak. - To jest proste. Jeżeli osoba niebinarna mówi nam: proszę, mów mi tak i tak, to się do tego stosujemy - dodaje.