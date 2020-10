Porozumienie: realizacja postanowienia Trybunału powinna uwzględniać dramat rodziców dzieci z nieuleczalnymi wadami

"Wyrok Trybunału stawia przed klasą polityczną obowiązek nowelizacji ustawy" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Porozumienie Jarosława Gowina. Partia podkreśla, że opowiada się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. "Wszystkich nas łączy jednak przekonanie, że realizacja postanowienia TK powinna w maksymalnym stopniu uwzględniać dramat rodziców, zwłaszcza matek, których dzieci dotknięte są ciężkimi i nieuleczalnymi wadami rozwojowymi" - napisano.

Trybunał Konstytucyjny, którego prezesem jest Julia Przyłębska, uznał w czwartkowym orzeczeniu za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Wyrok TK wywołał protesty w całej Polsce, w Warszawie manifestacje odbywały się między innymi w okolicy domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

25.10| W wielu polskich miastach trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego zależnego od PiS. Sędziowie uznali za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu.

Porozumienie podkreśliło, że opowiada się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. "Do takiego stanowiska skłania nas nie tylko wiara chrześcijańska. Również z naukowego punktu widzenia poczęcie to jedyny niearbitralny moment, który uznać można za początek człowieka. Opowiedzenie się za życiem może się jednak łączyć z poparciem dla rozmaitych rozwiązań prawnych. Szanując zasadę wolności sumienia, Porozumienie Jarosława Gowina skupia ludzi o różnych poglądach w tej sprawie. Jedni z nas opowiadają się za istniejącym przez przeszło ćwierć wieku kompromisem. Inni popierają całkowity zakaz aborcji. Jeszcze inni uważają za niedopuszczalną tzw. przesłankę eugeniczną, uchyloną właśnie przez TK" - napisano w oświadczeniu.