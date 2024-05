Dziś maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. To jeden z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, z języka łemkowkiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

O godzinie 9 maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jest to jeden z trzech egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów. Oprócz tego uczeń musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego i z języka obcego.

Po południu, o godzinie 14, przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, z języka łemkowkiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Przedmioty te należą do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, zdają je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do nich. Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy z przedmiotów na poziomie rozszerzonym

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wszyscy muszą przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

