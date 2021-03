Morawiecki potwierdza spotkanie z Orbanem i Salvinim. Wśród tematów sojusz polityczny PiS, Ligi i Fideszu

Morawiecki zapowiada dyskusję "o różnych sprawach europejskich"

Salvini: Przedstawimy wspólną kartę określającą wspólne wartości i cele

Jak podkreślił, Liga, Prawo i Sprawiedliwość oraz Fidesz wyznają wspólne europejskie wartości, stawiające w centrum uwagi pracę, dobrobyt, bezpieczeństwo, rodziny oraz chrześcijańskie wartości, na których powstała Europa. Zapewnił jednak, że "nie powstaje wspólna grupa partyjna". Według niego nie rozpatruje się też ewentualności przystąpienia Ligi do Europejskiej Partii Ludowej. Mówił natomiast, że jest jego marzeniem, by zjednoczyły się frakcje Tożsamość i Demokracja, do której należy obecnie Liga, oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, bo wtedy stanowiłyby drugą co do wielkości grupę w PE i "ponownie uczyniłyby wielką Europę, która powróciłaby do swoich pierwotnych wartości". Dodał, że nie próbuje "innych eksperymentów politycznych".