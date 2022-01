Lista poparcia do nowej KRS. Sędzia Maciej Nawacki ponownie podpisał się pod swoją kandydaturą

Sędzia Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, podpisał się pod swoją listą poparcia na drugą kadencję do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W 2018, gdy wybierano członków na pierwszą kadencję, Nawacki również poparł sam siebie. Pojawiały się wówczas głosy, że zrobił to, bo nie zebrał wystarczającej liczby podpisów. W tamtym czasie Kancelaria Sejmu konsekwentnie nie publikowała list poparcia do KRS.

Nawacki jest prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie z nominacji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i członkiem nowej KRS. Część prawników podważa prawidłowość powołania sędziego do tego organu. Nawacki bowiem podpisał się pod własną kandydaturą do pierwszej kadencji KRS. Jako prezes sądu Nawacki konsekwentnie nie dopuszcza do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna, mimo że bydgoski Sąd Rejonowy zdecydował, że Juszczyszyn powinien wrócić do pracy.