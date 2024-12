Bodnar o liście gończym za Romanowskim: jest mi smutno

Bodnar: co ma zrobić marszałek Hołownia w tej sytuacji?

- Ale to, co mi przyszło do głowy, to to, że mi jest po prostu smutno, jako ministrowi, jako obywatelowi, że mamy osobę, która pełniła bardzo poważną funkcję, gdzie rok od objęcia rządów jesteśmy na etapie takim, że musimy się zastanawiać, gdzie on (Romanowski - red.) jest, gdzie on przebywa, gdzie uciekł, gdzie sądy zdecydowały się na zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do byłego wiceministra - opisał.