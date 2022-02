Sześć pamiątkowych tablic skradzionych z centrum Legnicy. Policja: mamy złodzieja

Legnicka policja apelowała o pomoc w namierzeniu sprawcy, publikując nagranie z monitoringu. Nie był to jednak film z samego momentu kradzieży którejś z tablic. Jak zauważył w rozmowie z tvn24.pl Dawid Stefanik, dziennikarz lokalnego portalu tuLegnica24.pl, mimo, że do kradzieży dochodziło w samym centrum miasta, to wielu wspomnianych wcześniej miejsc nie obejmuje monitoring miejski.

40-latek w rękach policji

40-latek usłyszał zarzuty kradzieży zuchwałej, czyli takiej, która cechuje się szczególnie lekceważącym i wyzywającym zachowaniem. Zarzut ten jest zagrożony surowszym wymiarem kary niż w przypadku zwykłej kradzieży - do ośmiu lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Legnicka prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie, jednak ten nie przychylił się do wniosku. Zastosowano policyjny dozór.