MON o ataku "nadzorowanym przez Białorusinów", Żaryn o "kolejnym przejawie wsparcia strony rosyjskiej"

Dołączył do wpisu krótkie nagranie. Widać na nim przemawiającego rosyjskiego polityka. Do filmiku dodano też napisy z tłumaczeniem. "Wystarczy przeklinać Kościół, łamać zasady wyznawane przez Kościół. Nie jesteście chrześcijanami. Was nie dopuszczą do świętej komunii, za to wszystko co robicie. Ksiądz nie wpuści was na próg kościoła, ponieważ jesteście niemiłosierni" - czytamy. I dalej: "Katolicy, gdzie wasza miłość do bliźniego. Wiara znaczy dla was mniej niż wypłata i instrukcje z Brukseli".