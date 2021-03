"Mamy cały czas szczyt zachorowań", a na targowisku pełno ludzi

Cotygodniowe wrocławskie targowisko, a na nim tłum osób, z których nie wszyscy stosowali się do epidemicznych obostrzeń - taka sytuacja miała miejsce w niedzielę na Targowisku "Świebodzki". Policja we Wrocławiu poinformowała, że kilkukrotnie sprawdzała tego dnia, czy na terenie targowiska przestrzegany jest reżim sanitarny. O tym, jak zgromadzenia mogą wpływać na przenoszenie się wirusa, mówił w TVN24 profesor Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zwracał uwagę, że nie zamknięto kościołów, chociaż zaostrzono limit osób - jedna na 20 metrów kwadratowych - które w tym samym czasie mogą przebywać w świątyni. - Dziwię się troszeczkę, że nałożono zakaz zgromadzeń i wyłączono z tego kościoły, bo to są stosunkowo długotrwałe zgromadzenia. Więc jeżeli przyjmujemy, że zgromadzenia niosą za sobą ryzyko przenoszenia zakażeń, to należało być konsekwentnym - powiedział lekarz.

"Zbliżamy się do uodpornienia na poziomie 50 procent"

Zwrócił również uwagę, że także "spotkania rodzinne mogą się [do tego - przyp. red.] przyczynić". - Pamiętajmy, żeby przy tej okazji dopilnować, żeby nasi seniorzy mieli możliwość zaszczepienia, że jeżeli nie są w stanie sami, to rodziny, które chciałyby się z nimi spotkać w Wielkanoc, powinny przede wszystkim pomyśleć żeby umówić ich, pomóc im w jakiś sposób w zaszczepieniu - mówił dalej profesor Flisiak.

Odnosząc się do obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce, profesor Flisiak mówił, że "mamy cały czas szczyt zachorowań". - Jeżeli chodzi o uodpornienie populacyjne, to zbliżamy się do uodpornienia na poziomie 50 procent - za pomocą uodpornienia naturalnego i szczepień, od tego już będzie blisko do odporności stadnej, więc wytrzymajmy jeszcze ten czas - dodał.