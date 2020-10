"Wyniki naszych badań mają kluczowe znaczenie dla stawiania diagnoz lekarskich"

"My jesteśmy tą pracą obciążeni już od dłuższego czasu"

- Teraz to, co się dzieje, to trudno jest ubrać w jakiekolwiek słowa. Ja popełniam taki błąd, że czasami wchodzę w komentarze pod różnymi postami i je czytam. Dzisiaj ten, który najbardziej rzucił mi się w oczy, to był komentarz pewnej pani, która stwierdziła: "Aha, jest weekend, znowu nam spadła liczba wykonywanych badań, czyli zaczęło się lenistwo". Szanowni państwo, chciałabym zwrócić uwagę, że mamy w Polsce 16 tysięcy diagnostów i my na trzy, cztery nie zostawiliśmy pacjentów, których do tej pory musieliśmy badać czy wykonywać badania laboratoryjne - mówiła.