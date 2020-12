Policja zapowiada kontrole. "Miniony weekend pokazał, że obostrzenia nie miały racji bytu"

Poinformował także, że w takich miejscach policja prowadzi wzmożone kontrole. - Do dnia dzisiejszego - od początku pandemii - 42,5 tysiąca razy skontrolowaliśmy placówki handlowe. Bardzo duże wsparcie mieliśmy ze strony inspekcji sanitarnej - podkreślił Kuster, deklarując, że podobne działania planowane są na razie do świąt. - Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie - zapewnił.

"Planowane kontrole pod wyciągami"

W związku z tym, że najwięcej galerii znajduje się na terenie dużych miast, kontrole przeprowadzano głównie w Krakowie, ale też m.in. w Nowym Sączu i Tarnowie. - Między innymi na bazie kontroli galerii handlowych skierowaliśmy do sanepidu ponad 1100 notatek z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec niestosujących się do nakazu zasłaniania ust i nosa, ale również 1100 notatek sporządzonych przez policję w zakresie innych uchybień, które są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów i ustawie "covidowej" - powiedział.

Komendant zapewnił, że podobne kontrole będą odbywały się także na obleganych zimą stokach narciarskich, ale - jak dodał - "będzie to dotyczyć także hoteli i branży hotelarskiej". Pytany o to, czy w związku z tym na stokach będzie można spotkać "funkcjonariuszy na nartach", podkreślił, że "jest to oczywiście pewien etap". - Jeszcze nie planujemy tych patroli ze strony policji, bo są one przewidziane, jeśli ten sezon rzeczywiście "się rozkręci". - Planowane są kontrole przede wszystkim pod wyciągami - doprecyzował Kuster.