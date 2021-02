"Niepokojący sygnał". Najwyższa liczba ofiar śmiertelnych od trzech tygodni

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na czwartkowej konferencji prasowej, że liczba zakażeń koronawirusem w Polsce jest mniejsza niż "w krajach, w których mamy teraz apogeum pandemii", między innymi w Portugalii. - Z drugiej strony mamy parametr w postaci liczby zgonów, który jest w tej chwili obiektem naszej największej troski i tu sytuacja już nie wygląda tak komfortowo – ocenił. Odnosząc się do czwartkowych danych dotyczących zgonów, Niedzielski powiedział, że "ta liczba jest wyższa niż w czwartek w zeszłym tygodniu". - Jest to dla nas po prostu niepokojący sygnał – dodał.

Liczba zgonów najwyższa od 13 stycznia

Rośnie liczba zgonów na Mazowszu

Michał Rogalski, który od marca zbiera oficjalne dane na temat epidemii COVID-19, zauważył na Twitterze, że szybko wzrasta liczba zgonów w województwie mazowieckim. W czwartek odnotowano tam 91 przypadków śmiertelnych. "Średnia 7-dniowa w górę do 58 (wczoraj 51). Rekord to średnio 62 w dniach 24-30.11" – napisał. Dzień wcześniej resort zdrowia informował o 93 zgonach na Mazowszu, we wtorek o 44, a w poniedziałek o 22 – była to blisko połowa łącznej liczby zgonów z całego kraju, o której informował resort zdrowia tego dnia.