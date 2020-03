Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 77 nowych przypadków we wtorek rano

dolnośląskie – 261 przypadków, w tym trzy potwierdzone we wtorek, cztery z osób zakażonych w tym województwie zmarły; kujawsko-pomorskie – 72 przypadki; lubelskie – 119 przypadków, w tym siedem potwierdzonych we wtorek; cztery z osób zakażonych w tym województwie zmarły; lubuskie – 38 przypadków; łódzkie – 202 przypadki; małopolskie – 185 przypadków, w tym 11 potwierdzonych we wtorek, jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; mazowieckie – 487 przypadków, siedem z osób zakażonych w tym województwie zmarło; opolskie – 54 przypadki; podkarpackie – 80 przypadków, trzy z osób zakażonych w tym województwie zmarły; podlaskie – 36 przypadków; pomorskie – 51 przypadków, w tym trzy potwierdzone we wtorek; śląskie – 236 przypadków, w tym 27 potwierdzonych we wtorek; siedem z osób zakażonych w tym województwie zmarło; świętokrzyskie – 46 przypadków, w tym dziewięć potwierdzonych we wtorek; jedna z tych osób zmarła; warmińsko-mazurskie – 57 przypadków; wielkopolskie – 145 przypadków, w tym 13 potwierdzonych we wtorek; trzy z osób zakażonych w tym województwie zmarły; zachodniopomorskie – 63 przypadki, w tym cztery potwierdzone we wtorek; jedna z tych osób zmarła.