Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 256 nowych przypadków we wtorek, zmarły kolejne dwie osoby

dolnośląskie – 274 przypadki, w tym 16 potwierdzonych we wtorek, cztery z osób zakażonych w tym województwie zmarły; kujawsko-pomorskie – 76 przypadków, w tym cztery potwierdzone we wtorek; lubelskie – 132 przypadki, w tym 11 potwierdzonych we wtorek; cztery z osób zakażonych w tym województwie zmarły; lubuskie – 42 przypadki, w tym sześć potwierdzonych we wtorek; łódzkie – 208 przypadków, w tym sześć potwierdzonych we wtorek; małopolskie – 192 przypadki, w tym 18 potwierdzonych we wtorek, jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; mazowieckie – 544 przypadki, w tym 57 potwierdzonych we wtorek, osiem z osób zakażonych w tym województwie zmarło, w tym jedna we wtorek; opolskie – 70 przypadków, w tym 16 potwierdzonych we wtorek; podkarpackie – 95 przypadków, w tym 15 potwierdzonych we wtorek; trzy z osób zakażonych w tym województwie zmarły; podlaskie – 36 przypadków; pomorskie – 54 przypadki, w tym sześć potwierdzonych we wtorek; śląskie – 264 przypadki, w tym 55 potwierdzonych we wtorek; osiem z osób zakażonych w tym województwie zmarło, w tym jedna we wtorek; świętokrzyskie – 49 przypadków, w tym 12 potwierdzonych we wtorek; jedna z tych osób zmarła; warmińsko-mazurskie – 58 przypadków, w tym jeden potwierdzony we wtorek; wielkopolskie – 148 przypadków, w tym 16 potwierdzonych we wtorek; trzy z osób zakażonych w tym województwie zmarły; zachodniopomorskie – 69 przypadków, w tym 10 potwierdzonych we wtorek; jedna z tych osób zmarła.