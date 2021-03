Przy aktualnych obostrzeniach "szczyt epidemii na początku kwietnia". "Jeśli się nie zastosujemy, przesunie się"

Ile zakażeń czeka nas w szczycie epidemii?

Szczyt w kwietniu

Zdaniem Afelt "bardzo ważne jest to, żebyśmy poddali się szczepieniu". - Po pierwsze szczepienie chroni nas przed ciężkim zachorowaniem na COVID-19, szczepienie również bardzo znacząco ogranicza transmisję wirusa. My przerywamy w ten sposób łańcuch zakażeń - stwierdziła doktor.

"Jeżeli wprowadzamy wariant brytyjski, choruje cała rodzina"

- Najnowsze obserwacje, które są prowadzone w szpitalach, wskazują na to, że niestety jeżeli wprowadzamy do domu wariant brytyjski, to choruje cała rodzina. Przy poprzednich wariantach było to nie aż tak oczywiste, nie wszyscy domownicy natychmiast chorowali - wyjaśniała Afelt.