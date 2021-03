Powrót do normalności zależy od wyszczepialności. W państwach, gdzie wyszczepialność jest wysoka, to ta liczba infekcji, hospitalizacji spada - wyjaśniała w "Faktach po Faktach" wirusolożka ewolucyjna z Uniwersytetu Oksfordzkiego Emilia Cecylia Skirmuntt. - Zaczekajmy do późnej wiosny, przetrwajmy tę trzecią falę - apelowała doktor Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 6170 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci 32 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Ostatniej doby wykonano ponad 31 tysięcy testów na obecność koronawirusa.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł w piątek na konferencji prasowej, że w tym tygodniu liczba dziennych zakażeń koronawirusem może przekroczyć 18 tysięcy.

"Bądźmy jeszcze przez chwilę cierpliwi, zaczekajmy do późnej wiosny"

O sytuacji epidemicznej dyskutowały w "Faktach po Faktach" w TVN24 Emilia Cecylia Skirmuntt, wirusolożka ewolucyjna z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz doktor Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspertki były pytane, kiedy możemy spodziewać się powrotu do normalności.

"Na początku, kiedy pandemia się zaczynała, nie wiedzieliśmy, jak walczyć z tym wirusem"

- Jeszcze chwila, bądźmy jeszcze przez chwilę cierpliwi, zaczekajmy do późnej wiosny, przetrwajmy tę trzecią falę, (...) zaczekajmy do lata, pogoda się poprawi, temperatura wzrośnie, przejdziemy z aktywności domowej do aktywności zewnętrzej, to spowoduje przynajmniej krótkookresową poprawę warunków naszego codziennnego życia, a pogorszy warunki transmisji wirusa, a w tym czasie będziemy mogli wykonać jeszcze więcej szczepień - mówiła doktor Afelt.

- Oby się mogło okazać, że jesienią będziemy mogli żyć nieco swobodniej - kontynuowała.

Dodała jednak, że "w zasadzie nie ma powrotu do takiej swobody, do takiej wolności, jaką mieliśmy przed pandemią". - Ale życie się nie kończy, trzeba je po prostu przeformułować, dostosować się do warunków i pójść dalej - dodała.

Dr Afelt: bądźmy jeszcze przez chwilę cierpliwi, zaczekajmy do późnej wiosny TVN24

Emilia Cecylia Skirmuntt zwracała uwagę, że w wielu krajach w ciągu roku walki z pandemią zmieniały się strategie działania. - Na początku, kiedy pandemia się zaczynała, nie wiedzieliśmy, jak walczyć z tym wirusem - zauważyła. - Wygląda na to, że te ostrzejsze lockdowny działają, szczególnie w miejscach, które mają wysoka liczbę ludności. Szczególnie w tym momencie, kiedy wirus może zainfekować bardzo dużo ludzi, kiedy wyszczepialność jest jeszcze na niskim poziomie, to faktycznie musimy tutaj wprowadzać ostrzejsze restrykcje - mówiła dalej.

Skirmuntt: podejrzewam, że o powrocie do normalności będziemy mogli mówić w okolicach lata, może jesieni TVN24

Pytana, kiedy będziemy mogli mówić o wychodzeniu z pandemii, odpowiedziała, że "to zależy znowu od wyszczepialności". - Obserwujemy, że w państwach, gdzie wyszczepialność jest wysoka, to ta liczba infekcji, hospitalizacji spada. Miejmy nadzieję, że jak wyszczepialność będzie wyższa również w Polsce, to to samo będziemy tu obserwować - wskazywała wirusolożka ewolucyjna. - Podejrzewam, że to będzie w okolicach bardziej lata, może jesieni - dodała.

