Profesor Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, komentując w "Faktach po Faktach" w TVN24 nowe obostrzenia, powiedział, że "Rada Medyczna zdecydowanie zalecała bardziej agresywne i bardziej restrykcyjne postępowanie". Odniósł się też do słów prezydenckiego ministra Andrzej Dery o szczepionkach i nowych wariantach koronawirusa.

Prezydencki minister mówi o szczepionkach i mutacjach. Profesor Simon: to są absurdy

Do tych słów odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- To są absurdy. Są pewne prawa biologii i wiedza medyczna, która jest znana mniej więcej od stu lat. Wiadomo, że wirusy RNA, a to jest taki wirus, cały czas się zmieniają, pojawiają się kolejne warianty. A pojawiają się, bo nie przerywamy gwałtownie transmisji. Jakby się wszyscy zaszczepili, wszystko by przerwano, nie byłoby takiego problemu. Skoro jest cały czas populacja, gdzie on dłużej lub krócej mutuje, to giną te wrażliwe szczepy i pojawiają się coraz to nowe - tłumaczył.