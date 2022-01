Omikron - jak rozpoznać, czy go mam? Początkowe objawy przypominają zwykłe przeziębienie

Omikron to wariant koronawirusa SARS-CoV-2, który wykryto pod koniec listopada ubiegłego roku. Co wiadomo o nowym wariancie? Jakie są objawy? Sprawdź, czym omikron różni się od innych szczepów i jak go odróżnić od przeziębienia.

Omikron po raz pierwszy wykryto w południowej Afryce w drugiej połowie listopada 2021 roku. Według najnowszych danych stanowi 20 procent wszystkich zakażeń w Polsce. Ta liczba będzie rosnąć z dnia na dzień.

Omikron - statystyki i zachorowalność w Polsce

Do 19 stycznia 2022 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło łącznie 4 373 718 infekcji, z powodu koronawirusa zmarły 103 062 osoby. - Omikron stał się faktem. W tej chwili stanowi w strukturze badań genomu ponad 20 procent - oznajmił minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu liczba dziennych zakażeń może wynieść ponad 50 tysięcy.

Według ministra pod koniec stycznia możemy mieć w Polsce 120 tysięcy zakażeń dziennie, a w połowie lutego lub na początku marca od 100 do 140 tysięcy przypadków.

Omikron w Europie i na świecie

Na świecie na COVID-19 zachorowało ponad 335 milionów osób. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Tedros Adhanom Ghebreyesus przekazał, że w ciągu ostatniego tygodnia wykryto na świecie 18 milionów zakażeń koronawirusem. W Stanach Zjednoczonych omikron stanowi już 95 procent wszystkich zakażeń. Fala omikronu zalewa też Europę. Wzrost zakażeń w piątej fali związany jest z obecnością właśnie tego wariantu. Na początku stycznia dyrektor WHO na Europę Hans Kluge przekazał, że ponad połowa populacji w Europie może zostać zarażona omikronem w ciągu najbliższych sześciu–ośmiu tygodni.

Omikron - śmiertelność

Omikron jest wariantem powodującym mniej groźne objawy niż poprzednie szczepy. W wielu krajach liczba hospitalizacji i zgonów jest często niższa niż we wcześniejszych fazach pandemii. Znacznie mniej osób, nawet kilka razy, ma ostrą niewydolność oddechową, wymaga tlenoterapii lub zastosowania respiratora.

Nie oznacza to jednak, że omikron można lekceważyć. Złą wiadomością jest to, że omikron rozprzestrzenia się dużo szybciej niż inne warianty. Należy też zauważyć, że w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej umieralność na COVID-19 jest generalnie dużo wyższa niż w innych krajach. Związane jest to między innymi z niskim poziomem szczepień.

Szczepienia przeciwko omikronowi

Szczepionki przeciwko COVID-19 dostępne na europejskim rynku są skuteczne przy zakażeniu omikronem. W dużym stopniu chronią też przed ciężkim przebiegiem i hospitalizacją. Dostępne szczepionki są jednak mniej skuteczne w przypadku omikronu niż niż przy innych szczepach koronawirusa.

Brytyjscy naukowcy poinformowali jeszcze w grudniu ubiegłego roku, że dwie dawki szczepionki nie wystarczą, żeby uniknąć zakażenia omikronem. Dlatego bardzo ważne jest przyjęcie trzeciej dawki przypominającej. Daje ona do 75 procent ochrony przed omikronem. Firmy BioNTech i Pfizer rozpoczęły produkcję szczepionki przeciw COVID-19 dostosowanej do wariantu omikron. Nie wiadomo, czy szczepionka będzie potrzebna ani czy zostanie wykorzystana, ale firmy chcą być na to gotowe.

W Polsce do 19 stycznia podano łącznie 49 904 088 dawek różnych szczepionek przeciw COVID-19. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 21,4 miliona Polaków.

Omikron - objawy

Objawy, jakie mogą wystąpić u osób zakażonych wariantem omikron, to najczęściej: ból głowy, gorączka, zmęczenie, kaszel, katar, zaburzenie lub osłabienie węchu lub smaku, ból gardła, bóle mięśni i stawów, nudności, wymioty i biegunka. Dużo rzadsze niż w przypadku innych wariantów - mimo że wszystkie te objawy mogą wystąpić przy zakażeniu omikronem - są: utrata węchu i smaku, gorączka, kaszel i duszności. Utrata węchu i smaku może się pojawić, ale dużo później.

Częściej zauważa się natomiast duże zmęczenie, bóle głowy i całego ciała, katar, kichanie, a także drapanie w gardle i ból gardła. Ból głowy zazwyczaj trwa kilka dni i nie pomagają na niego środki przeciwbólowe. Innym częstym objawem są bóle mięśniowe, w szczególności bóle pleców.

Omikron a przeziębienie

W przypadku omikronu mogą wystąpić objawy przypominające przeziębienie, które nie budzą z początku niepokoju. To drapanie w gardle czy katar. - Tego rodzaju objawy zwykle lekceważyliśmy, bo przyzwyczailiśmy się, że chodzimy z nimi nawet do pracy - mówił dr Jacek Krajewski w rozmowie z magazynem "Polska i Świat". Z tego względu należy być bardzo ostrożnym i nie lekceważyć nawet lekkich objawów.

Omikron - kiedy wykonać test?

Agencja Żywności i Leków (FDA) przestrzega, że testy antygenowe, których wynik znamy po kilkunastu minutach, nie zawsze wykryją wariant omikron. Zdarza się, że chorzy zarażają mimo negatywnego wyniku testu. Pewniejsze wyniki dają testy PCR. By potwierdzić, że dany przypadek koronawirusa to omikron, konieczna jest jednak pełna analiza genetyczna, która trwa od czterech do pięciu dni.

Jeśli występują u ciebie objawy mogące świadczyć o zakażeniu omikronem, skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu, który zadecyduje, czy należy wykonać test. Do darmowego testu można też zgłosić się samemu przez formularz online na stronie gov.pl. Trzeba w nim umieścić swoje dane i zaznaczyć występujące objawy. Osoba zaklasyfikowana na test dostaje powiadomienie, kiedy i gdzie może go wykonać.

