Konflikt Rosja-Ukraina. W obliczu zagrożenia "trzeba wysłać sygnał do Kijowa". "Tymczasem premier flirtuje z Le Pen, Orbanem i Salvinim"

Sytuacja wokół Ukrainy była tematem dyskusji w "Kawie na ławę" w TVN24. - Świat zachodni się obudził i mówi jednym głosem w obliczu tego zagrożenia. To również efekt naszych działań - przekonywał Jarosław Sellin (PiS). Bartosz Arłukowicz (PO) oskarżał premiera Morawieckiego o "flirtowanie" z proputinowskimi politykami. Również zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Lewica) szef rządu "powinien niezwłocznie odciąć się od swoich sojuszników takich jak Le Pen, Salvini, Orban" i tym samym "wysłać sygnał do Kijowa".

Rosja gromadzi żołnierzy przy granicy z Ukrainą i na Białorusi. Kolejne kraje - w tym Polska - wspierają Kijów, zarówno materialnie, dostarczając sprzęt, jak i politycznie, wyraźnie deklarując sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. Trwają też dyplomatyczne rozmowy na najwyższym szczeblu, które mają zapobiec eskalacji.

O sytuacji wokół Ukrainy dyskutowali w niedzielę politycy w "Kawie na ławę" w TVN24.

Bartosz Arłukowicz, europoseł z Platformy Obywatelskiej powiedział, że "wszyscy z głębokim niepokojem obserwujemy to, co się dzieje" wokół Ukrainy. - Powinniśmy wykazywać daleko idącą ostrożność i współpracę z naszymi partnerami - mówił.

- A tymczasem mamy premiera, który flirtuje z Marine Le Pen, która chce wyprowadzić Francję z NATO, z Viktorem Orbanem, który uważa, że niepotrzebnie nałożono sankcje na Rosję, z Matteo Salvinim, który biega z podobizną Putina na koszulce. Taką mamy dzisiaj walkę o nasze bezpieczeństwo - skrytykował premiera Morawieckiego.

Jarosław Sellin, poseł PiS i wiceminister kultury powiedział, że "świat zachodni się obudził i mówi jednym głosem w obliczu tego zagrożenia".

- To jest również efekt naszych działań. My uświadamiamy naszym partnerom na zachodzie, na czym polega istota tego zagrożenia. Również we własnej rodzinie politycznej wykonujemy swoje zadanie - przekonywał.

Dodał, że "w Madrycie przyjęto deklarację, w której jest wyraźnie wskazane zagrożenie ze strony Rosji wobec Ukrainy" i "to stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie".

Na uwagę prowadzącego, że Marine Le Pen sprzeciwiała się zapisom dotyczącym Rosji, odparł: - Jeszcze raz powtarzam, stanowisko zostało przyjęte bez głosu sprzeciwu, natomiast później były różne wypowiedzi, być może ze strony tej pani, która się do tego punktu lekko dystansowała.

Posłanka Urszula Pasławska powiedziała, że jej partia - Polskie Stronnictwo Ludowe - "namawia do tego, by mieć stalowe nerwy". - Dzisiaj jako kraju, który jest zbyt blisko Rosji i zbyt blisko Ukrainy, nie stać nas na to, byśmy podejmowali jakiekolwiek decyzje w oparciu o emocje - oceniła.

Dodała, że "ta energia może być nam bardzo potrzebna do tego, by zaopiekować się uchodźcami, którzy mogą trafić do Polski". - Również trzeba zauważyć, że Ukraina to bardzo ważny partner gospodarczy dla Polski. Trzeba trzymać emocje na wodzy, współpracować z sojusznikami w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO - powiedziała posłanka.

Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, mówił, że "sytuacja jest dynamiczna i nie wiemy, co stanie się w ciągu kilkunastu godzin czy kilku dni". Zapewniał, że jako państwo "na wszystkie warianty jesteśmy przygotowani".

- Pana prezydenta bardzo cieszy stanowcza deklaracja i reakcja NATO. NATO mówi jednym głosem, Rosji nie można ustępować nawet na milimetr. Jeżeli dojdzie do realnego konfliktu z Ukrainą, będą poważne sankcje - mówił.

Podkreślił, że "najważniejsze jest to, by Ukraina była państwem suwerennym". - Musimy robić wszystko, by była bezpieczna. Rozmowy Andrzeja Dudy z przywódcami państw pokazują jasno, że Unia Europejska i NATO stanowią silny fundament do walki z Rosją. To bardzo cieszy - dodał.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy podkreślała, że "bezpieczeństwo Ukrainy to też bezpieczeństwo Polski". - Dlatego to dobrze, że Zachód, jak i Andrzej Duda, mówią jednym głosem. Ale ta deklaracja mówienia jednym głosem to nadal wciąż za mało. Polska niestety od wielu lat nie ma polityki wschodniej z prawdziwego zdarzenia. Brakuje tej polityki. Szkoda, bo Polska mogłaby być rzecznikiem Ukrainy w świecie zachodnim - powiedziała posłanka.

Jej zdaniem premier Mateusz Morawiecki wysłał "fatalny sygnał biorąc udział w proputinowskiej międzynarodówce". - Premier powinien niezwłocznie odciąć się od swoich sojuszników takich jak Le Pen, Salvini, Orban. To jest potrzebny sygnał, który trzeba wysłać do Kijowa - przekonywała.

- Konieczne jest też wygaszenie konfliktu między Warszawą a Brukselą - dodała Dziemianowicz-Bąk.

Artur Dziambor z Konfederacji jest zdania, że "powinniśmy odsuwać od siebie wszystkie niebezpieczeństwa". - Putinowi chodzi o dwie rzeczy - o to, żeby Nord Stream 2 było natychmiast uruchomione, a po drugie o brak dalszych działań, by Ukraina wypadła ze strefy wpływów rosyjskich - ocenił.

- Nasza pozycja jest w tym niestety słaba. Jedyne, co możemy zrobić, to naciskać na Niemców, by stanowczo stawiały sprawę uruchomienia Nord Stream 2 - dodał poseł.

