Koncert "Razem z Ukrainą". Możesz wesprzeć akcję, wysyłając SMS

czytaj dalej

Trwa 25. dobra inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainie. W niedzielę do członków Knesetu, izraelskiego parlamentu, zwrócił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zauważył, historia Żydów i Ukraińców zawsze była ze sobą powiązana. Nawiązał do tego, co spotkało Żydów podczas II wojny światowej. - Nazywali to "ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej". [...] Pomyślcie sobie, co teraz mówi się w Moskwie. Słuchajcie, jak w tej chwili znowu padają te słowa "ostateczne rozwiązanie problemu dotyczącego Ukrainy" - mówił ukraiński przywódca.