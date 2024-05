Jest wiele dowodów, które gromadził Tomasz Mraz, nie tylko nagrań, również dokumentów - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Roman Giertych, który jest obrońcą Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jego zdaniem te dowody stanowią "podstawę do stwierdzenia, że mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą".

W środę zebrał się parlamentarny zespół do spraw rozliczeń PiS. W posiedzeniu wziął udział Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mraz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i jest określany jako "główny świadek" w tej sprawie, który "sypie ziobrystów". Jest klientem Romana Giertycha, szefa tego parlamentarnego zespołu.

Mraz mówił między innymi, że w sprawach dotyczących rozstrzygnięć konkursowych w ramach Funduszu Sprawiedliwości to Zbigniew Ziobro był "tak naprawdę głównym decydentem".

Giertych: Mraz sam się do mnie zgłosił

Więcej o tej sprawie Giertych, który jest też posłem i wiceprzewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej, mówił w "Kropce nad i" w TVN24.

Został zapytany, czy Mraz sam się do niego zgłosił.

- Tak, na początku tego roku przyszedł na apel, który ponawiam zawsze, aby osoby, które mają wiedzę na temat nieprawidłowości, przestępstw popełnianych w obozie PiS, zgłaszały się do mnie, zgłaszały się na przykład też do Jacka Dubois, który jest również jego obrońcą, abyśmy mogli, korzystając z przepisów Kodeksu postępowania karnego, z artykułu 60 Kk, czyli statusu tzw. małego świadka koronnego, złożyć zeznania i też ujawnić opinii publicznej to, co jest możliwe do ujawnienia - powiedział.

Giertych: znam treść nagrań Mraza

Giertych został zapytany, czy wiedział o tym, że - jak poinformował Onet - Mraz przez niemal dwa lata nagrywał kierownictwo resortu sprawiedliwości i zgromadził około 50 godzin nagrań.

- Jest wiele dowodów, które gromadził pan Tomasz Mraz, nie tylko nagrań, również dokumentów, które stanowią moim zdaniem podstawę do stwierdzenia, że mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, która działała pod kierownictwem pana Zbigniewa Ziobro i której celem było zagarnięcie pieniędzy przeznaczonych dla najbiedniejszych, dla tych osób, które miały korzystać z Funduszu Sprawiedliwości - powiedział Giertych.

Dopytywany, czy zna treść tych nagrań, odparł: - Tak, wszystkie znam.

Dodał, że słuchał ich "bardzo długo". - Myślę, że to jest ważny materiał zgromadzony w tym postępowaniu, które się toczy, w związku z czym nie chcę (ujawniać - red.) szczegółów w tym zakresie, bo nie chciałbym prokuraturze w jakiś sposób psuć postępowania. Aczkolwiek oczywiście te dowody zostały zgromadzone w mojej kancelarii, zanim się w ogóle postępowanie zadziało - dodał.

Giertych: kiedy usłyszałem tę historię pierwszy raz, to myślałem, że spadnę z krzesła

Giertych komentował szerzej fragment nagrania Mraza, który opublikował Onet. Chodzi o rrozmowę z 2022 roku między ówczesnym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim i Jakubem Romelczykiem, ówczesnym prokuratorem regionalnym w Warszawie, podczas której ustalają, jaką decyzję podejmie prokuratura w jednej ze spraw.

- Jak pierwszy raz usłyszałem tę historię - to był chyba styczeń tego roku - to myślałem, że spadnę z krzesła. Nigdy czegoś takiego nie było. Po pierwsze, żeby była zorganizowana grupa kierowana przez prokuratora generalnego, czyli tego, który miał konstytucyjny obowiązek strzec sprawiedliwości, przestrzegać prawa, wykonywać zasady konstytucji. Na dodatek, żeby ta zorganizowana grupa przestępcza została odkryta w tak nieprawdopodobny sposób - powiedział.

- To jest szokujące, dlatego że mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której prokurator dzwoni do potencjalnego podejrzanego, mówiąc po pierwsze, że "nie będziemy prowadzić postępowania", a po drugie, jak uniknąć sytuacji, w której sędzia uchyli ewentualną decyzję prokuratury o odmowie postępowania - kontynuował.

Giertych: prokuratorzy mają jeszcze dużo do roboty

- W moim przekonaniu materiał dowodowy, i to mówię z całą odpowiedzialnością, wystarcza do tego, aby prawie dwie trzecie tych posłów Solidarnej Polski postawić w stan oskarżenia - dodał. Jego zdaniem "postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie". - Prokuratorzy są po prostu zarzuceni dokumentacją, (...), bardzo ciężko pracują i myślę, że tutaj mają jeszcze bardzo dużo do roboty - dodał Giertych. Gość TVN24 zapytany, czy jego klient nagrywał także rozmowy Zbigniewa Ziobry, odparł, że nie chce ujawniać szczegółów.

Giertych: Mraz w którymś momencie zdał sobie sprawę, że znajduje się w układzie przestępczym

Giertych został zapytany, dlaczego jego zdaniem Tomasz Mraz zdecydował się nagrywać rozmowy.

- Moim zdaniem on w którymś momencie zdał sobie sprawę, że znajduje się w układzie, który jest po prostu przestępczy, (...). On się zorientował, że znajduje się w bardzo nieciekawym środowisku i zaczął (to - red.) dokumentować - powiedział Roman Giertych.

