Zmiana ograniczenia dotyczącego dzieci do 16. roku życia. Rozporządzenie opublikowane

Zgodnie z tym paragrafem, do 17 stycznia od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia miało się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Takiej opieki dzieci nie musiały mieć przemieszczając się na przykład do placówki oświatowej lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.