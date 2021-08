Ewakuacja z Kabulu. Premier: przywieziemy 300 Afgańczyków. Szef NATO dziękuje Polsce

Polska ewakuuje 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali z NATO - przekazał premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. "Przewieziemy ich najpierw do Polski, a następnie do innych krajów NATO" - wyjaśnił szef rządu. Sekretarz generalny NATO podziękował Polsce za zaangażowanie w ewakuację Afgańczyków z kraju, w którym władzę przejmują talibowie.

"Przewieziemy ich najpierw do Polski, a następnie do innych krajów NATO" - wyjaśnił. Zapewniał, że Polska "bardzo poważnie traktuje zobowiązania sojusznicze" i zapowiedział, że "nie jest to nasze ostatnie słowo w kwestii udziału w operacjach Sojuszu związanych z kryzysem afgańskim".