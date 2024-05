Egzamin ósmoklasisty. Mamy arkusze z matematyki  

Egzamin ósmoklasisty ruszył we wtorek . Składa się on z trzech części. Pierwszą, sprawdzającą wiedzę z języka polskiego, uczniowie klas VIII napisali we wtorek. Dziś zmierzyli się z egzaminem z matematyki. Co znalazło się w arkuszach egzaminacyjnych?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze CKE z matematyki

Co ważne, choć podejście do egzaminu jest niezbędne do ukończenia szkoły podstawowej, nie jest możliwe jego niezdanie. Wyniki mają jednak wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.