Jutro startuje egzamin ósmoklasisty. Dlaczego jest wyjątkowy?

Do egzaminu ósmoklasisty podchodzi rekordowe pół miliona uczniów. To efekt obniżenia wieku szkolnego do lat sześciu. Do tego dołączy ponad 7 tysięcy dzieci uchodźców z Ukrainy. Z czym zmierzą się na egzaminach?

Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się we wtorek 24 maja o godz. 9 i potrwa trzy dni. W tym czasie uczniowie rozwiążą kolejno trzy testy: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Egzaminu nie można oblać, ale podejście do niego jest niezbędne, by otrzymać świadectwo ukończenia ósmej klasy, a punkty są kluczowe przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - liceów, techników oraz szkół branżowych.

Ile trwają egzaminy?

Pierwszy egzamin - z języka polskiego - potrwa 120 minut. W środę przez 100 minut ósmoklasiści będą mierzyć się z matematyką, w czwartek przez 90 minut z językiem obcym. Dla zdecydowanej większości uczniów będzie to język angielski.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty np. ze względu na niepełnosprawność, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony: o 60 minut – w przypadku języka polskiego, o 50 minut – w przypadku matematyki oraz o 45 minut – w przypadku języka obcego.

Egzamin dla uchodźców

W 2022 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych 502,6 tys. polskich uczniów z prawie 12,6 tys. szkół. Do nich dołączy ok. 7150 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 2,5 tys. szkół.

Dzieci uchodźców dostaną na rozwiązanie zadań więcej czasu, będą mogły korzystać ze słowników i będą miały przetłumaczone polecenia na język ukraiński. Nawet jeśli trafiły do polskich szkół dopiero w marcu, będzie ich obowiązywać ta sama podstawa programowa co polskich uczniów.

Uczniowie z Ukrainy przystępują do egzaminu ósmoklasisty TVN24

Spośród obywateli Ukrainy największa grupa (73,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,3 proc. uczniów – obywateli Ukrainy.

Kiedy wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13. O tej samej porze będziemy je publikować na tvn24.pl.

Czy czeka nas tłok w liceach?

Typowy rocznik szkolny to w ostatnich latach ok. 350 tysięcy uczniów. Ten jest wyjątkowo duży, bo w klasach ósmych oprócz kilku tysięcy dzieci z Ukrainy, uczy się pół rocznika dzieci, które naukę rozpoczęły jako sześciolatki. To sprawia, że szkoły - szczególnie w dużych miastach - będą wyjątkowo oblegane.

Ruszają rekrutacje do szkół ponadpodstawowych TVN24

Aż 100 z 200 możliwych do zdobycia przy rekrutacji punktów to właśnie wynik egzaminu ósmoklasisty. Jak można zdobyć pozostałe? Tłumaczymy w tvn24.pl.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl