Tusk o "rosyjskich wpływach" w PiS. Kaczyński odpowiada

Donald Tusk w tej chwili próbuje odwracać kota ogonem - stwierdził Jarosław Kaczyński, komentując słowa polskiego premiera o "rosyjskich wpływach" w PiS. Jak przekonywał, obecnie "Polska staje się kondominium niemiecko-rosyjskim".

- Gdyby brak kompetencji, lenistwo, chaos były największymi błędami PiS-u i rządu panów Kaczyńskiego i Morawieckiego, to byłoby pół biedy - mówił w czwartek z mównicy sejmowej premier Donald Tusk. Jak stwierdził, PiS od wielu lat "działa tu w Polsce pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów". Skomentował też sprawę sędziego Tomasza Szmydta. Określił go jako "białoruskiego lub rosyjskiego agenta", który "został wyznaczony przez PiS" do rozmontowania polskiego systemu prawa.

Kaczyński: Donald Tusk w tej chwili próbuje odwracać kota ogonem

O słowa Tuska zapytany został podczas konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Jeżeli chodzi o związki z Rosją, no to reset i mnóstwo innych dowodów, choćby ostatnio plan zniszczenia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, pokazują, że agenda rosyjska jest tutaj z całą konsekwencją realizowana, po prostu na kolanach przed Rosją, tak jak to zrobiono w poprzednich kadencjach ich władzy - stwierdził.

- "Katyń to nie ludobójstwo", no i to wszystko co wiązało się później z zamachem smoleńskim, z akcją, która dążyła do tego, żeby ta prawda o zamachu nie wyszła na jaw - kontynuował.

Jak przekonywał, "Donald Tusk w tej chwili próbuje odwracać kota ogonem, no bo to co oni wyprawiają jest dla każdego myślącego człowieka stuprocentowym dowodem na to, że to, co kiedyś powiedziałem, co było wtedy tak potępiane, że pod ich rządami Polska staje się kondominium niemiecko-rosyjskim - dzisiaj może bardziej niemieckim, a mniej rosyjskim, ale jednak w dalszym ciągu rosyjskim - jest prawdą".

Spotkanie z agentem KGB? Kaczyński: to było wykonanie zlecenia

Tusk, twierdząc, że PiS "działa pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów" zadał w Sejmie następujące pytanie: - Czy wy kiedykolwiek zadaliście pytanie (…), o czym Jarosław Kaczyński przez długie miesiące rozmawiał z agentem KGB, panem (Anatolijem) Wasinem, do czego sam się przyznał ponad 30 lat temu?

Komentując te słowa, prezes PiS powiedział, że chodzi o "wydarzenia z 1989 roku" oraz, że "może to nie był agent, tylko ktoś ze znacznie wyższej rangi, a chodziło o załatwienie wizyty (prezydenta Lecha - red.) Wałęsy w Moskwie". - To było po prostu wykonanie zlecenia, ja byłem wtedy członkiem władz "Solidarności" - dodał.

- Te kontakty zakończyły się całkowicie w chwili, kiedy ja objąłem stanowisko państwowe, a poza tym został o nich oczywiście poinformowany ówczesny szef UOP (Urząd Ochrony Państwa, dziś Służba Ochrony Państwa - red.) - mówił. - Ten zarzut jest po prostu śmieszny, bzdurny - ocenił.

