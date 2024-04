Siemoniak o inwigilacji Sienkiewicza: to temat, którym powinny zająć się właściwe organy

czytaj dalej

Policjanci w Uhercach Mineralnych (woj. podkarpackie) zatrzymali do kontroli samochód, który jechał za szybko. Okazało się, że kierowca wiezie do szpitala rodzącą żonę. Dzięki pomocy mundurowych szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala. Kobieta urodziła synka w Lesku, na jedynej w Bieszczadach porodówce. "Strach pomyśleć, co byłoby w sytuacji, gdyby Oddziału Położniczego nie było tak blisko" - skomentował personel szpitala.