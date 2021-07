"To był mój największy stres przez wiele lat". Anita Werner odpowiadała internautom

Przychodząc 20 lat temu do TV24 nie zdawałam sobie sprawy z tego, jaka czeka mnie przygoda - powiedziała dziennikarka Anita Werner, odpowiadając na pytania internautów. W programie "Ty pytasz, TVN24 odpowiada" prowadząca "Fakty" TVN i "Fakty po Faktach" w TVN24 mówiła też między innymi o tym, jakie znaczenie ma dla niej sport, jak wyglądają przygotowania do "Faktów" i wspominała pierwsze poprowadzone przez nią wydanie.

Cykl "Ty pytasz, TVN24 odpowiada" to program, który powstał z okazji 20-lecia stacji. Na facebookowej stronie TVN24 można zadać pytanie gwiazdom telewizji. Na pytania i komentarze w czasie czwartego spotkania odpowiadała dziennikarka Anita Werner, prowadząca "Fakty" TVN , "Fakty po Faktach" w TVN24 i autorka cyklu w TVN24 GO "Tokio. Cena sukcesu" .

"To był mój największy stres przez wiele lat"

Internauci pytali między innymi, jak Anita Werner ocenia rozwój TVN24 od pierwszego dnia istnienia stacji do dzisiaj. - Świetnie oceniam, dlatego że przychodząc tutaj 20 lat temu nie zdawałam sobie sprawy z tego, jaka czeka mnie przygoda i że to będzie przygoda mojego życia - powiedziała dziennikarka.

Przyznała także, że były takie momenty, w których chciało jej się kichać na wizji. - W telewizji na żywo mogą się wydarzyć różne rzeczy - zaznaczyła. - To był mój największy stres przez wiele lat, że kiedyś kichnę na wizji, nie będę w stanie tego powstrzymać. Na szczęście to się jeszcze nie zdarzyło, chociaż było kiedyś blisko - mówiła prowadząca "Fakty po Faktach".

"To były takie pierwsze lekcje dziennikarstwa, które dostawałam"

Mówiła też, że kiedy trafiła tu do pracy, to wszystkie jej autorytety dziennikarskie chodziły po redakcyjnych korytarzach. Od nich bardzo wiele się uczyła i - jak dodała - nigdy nie bała się pytać i dowiadywać nowych rzeczy. Wspominała, że często wchodziła do pokoju "Faktów", gdzie starsi koledzy dzieli się z nią wiedzą. - To były takie pierwsze lekcje dziennikarstwa, które dostawałam - dodała.