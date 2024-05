Trwa etap przygotowywania wniosków o uchylenie immunitetów w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości - powiedział w czwartek minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zaznaczył, że "to będzie więcej niż jeden wniosek". Dodał, że "to kwestia raczej kilku dni niż tygodni".

Bodnar: to będzie więcej niż jeden wniosek

- Warto powiedzieć, że wcześniej pan Tomasz Mraz współpracował z prokuraturą, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej prawy. Z informacji, które zostały mi przekazane, był przesłuchany kilkadziesiąt razy przez prokuraturę. Te wszystkie materiały i informacje, które miał do przekazania, są zgromadzone w prokuraturze - poinformował Bodnar. Dodał, że stały się one "podstawą do podjęcia czynności dotyczących zarówno przeszukania (...), jak również późniejszego postawienia zarzutów, stały się także po części podstawą do wniosków o areszt tymczasowy".