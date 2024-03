Zbigniew Ziobro nie miał możliwości przekazania dokumentów swojemu następcy - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 przedstawiciel Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Tłumaczył, że miało to związek z wykrytą u Ziobry chorobą. Odniósł się w ten sposób do tego, że śledczy znaleźli w domu byłego ministra dokumenty dotyczące sprawy śmierci jego ojca.

We wtorek i w środę, na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości, przeprowadzone zostały przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju. Ich celem ma być zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej funduszu. Służby pojawiły się m.in. w domu Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak poinformował, że we wtorek i środę postawiono zarzuty pięciu osobom, a dwie kolejne usłyszały je już wcześniej. W czwartek sąd zastosował areszt wobec trzech osób, w tym księdza Michał O., prezesa Fundacji Profeto.

Wójcik: to jest brutalny atak na Suwerenną Polskę

Sprawę komentował w "Kropce nad i" w TVN24 przedstawiciel Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. - Znam te dwie panie, które dzisiaj zostały aresztowane. To jest zniszczenie im życia. Widziałem, jak były prowadzone w otoczeniu funkcjonariuszy. (To są - red.) kobiety, o których mogę powiedzieć, że nigdy nie widziałem, żeby cokolwiek złego zrobiły - powiedział.

Wójcik o tym, czemu dokumenty były w domu Ziobry

- Przecież był prokuratorem generalnym. Prokurator generalny nadzoruje całą prokuraturę, całą instytucję. A pani myśli, że pan Bodnar to co, tylko siedzi w ministerstwie? - zwrócił się do prowadzącej.

Wójcik o stanie zdrowia Ziobry i "skali hejtu"

Wójcik stwierdził, że to "skala hejtu", zapoczątkowana przez politycznych oponentów Suwerennej Polski, doprowadziła do tego, że do operacji nie mogło dojść w Polsce, dlatego Ziobro na własny koszt musiał udać się za granicę. - Mógł mieć w Lublinie, mógł mieć w Zakopanem, ale nie mógł, bo nawet próbowano się dostać do szpitala tam, gdzie był - opowiadał.