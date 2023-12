Został raniony nożem, gdy wychodził z gotówką z banku

czytaj dalej

Wśród członków komisji śledczej w sprawie wyborów kopertowych znalazł się Mariusz Krystian, poseł klubu PiS, w przeszłości wójt gminy Spytkowice, który - jak poinformowała Sieć Obywatelska Watchdog Polska - był jednym z samorządowców, którzy przekazali Poczcie Polskiej dane wyborców. Zdaniem Watchdog Polska w skład komisji "weszła osoba, która ma oczywisty konflikt interesów". W tej sprawie zwróciliśmy się do samego posła, do Sejmu i do prokuratury. Według Krystiana prawa nie złamali ci, którzy przekazali spisy wyborców, ale ci, którzy "sabotowali przeprowadzenie wyborów prezydenckich".