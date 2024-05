Ludzkie szczątki pod podłogą w domu Goeringa w Wilczym Szańcu

Wilczy Szaniec w Gierłoży (woj. warmińsko-mazurskie) to była kwatera Adolfa Hitlera. Obecnie gospodarzem tego terenu jest Nadleśnictwo Srokowo, które współpracuje z Fundacją Latebra. Pasjonaci historii szukają na terenie kompleksu ciekawych artefaktów. I to właśnie oni zajrzeli "pod podłogę" domu marszałka Hermanna Goeringa.

Na głębokości 10-15 centymetrów natrafili w ziemi na ludzką czaszkę, a potem na kolejne szczątki. Wszystkie kości zostały zabezpieczone i przekazane śledczym. Prokurator zlecił biegłemu z zakresu medycyny sądowej przeprowadzenie oględzin i ustalenie prawdopodobnej przyczyny zgonu oraz liczby osób, do których należą szczątki. Co ustalono?

Kości pod lupą

- Biegły po zapoznaniu się z fragmentami kostnymi, które były mocno zdekompletowane ustalił, że prawdopodobnie pochodzą one od czterech różnych osób: trzech mężczyzn w średnim wieku, czwarty szkielet należy do kilkuletniego dziecka nieustalonej płci - poinformował Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dodał, że jeśli chodzi o ustalenie czasu zgonu, to biegły ogólnie określił go na kilkadziesiąt lat. - Opierał się na stopniu zmian próchnicznych szczątków kostnych. Z uwagi na zdekompletowanie szczątków biegły nie był w stanie określić bezpośredniej przyczyny zgonu osób. Nie stwierdzono urazów, które mogłyby wskazywać na przestępcze spowodowanie śmierci - mówił Brodowski.