Marsz Równości na ulicach Opola. Były wyzwiska i spalona tęczowa flaga

Chcą być sobą

- Skoro już ktoś się pofatygował, stanął na trasie i chce się za nas modlić, to warto podpowiedzieć w intencji czego można się modlić. Przyszło mi do głowy kilka postulatów: równość małżeńska, prawo do zakładania rodziny i opieki nad dziećmi, związki partnerskie, by mieć prawo żyć z ukochaną osobą. Panowie mogą pomodlić się w intencji tych postulatów. Skoro oni trzymają kciuki za normalne rodziny, to my chcemy tego samego. Normalna rodzina to ta, która może przeżyć miesiąc bez zadłużania się, normalna rodzina to taka, która może liczyć na wsparcie państwa w przypadku choroby – skomentowała nam poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.