Ścigali skradzione auto. Najpierw niemiecka policja, potem polska

Gdyby Antoni Macierewicz był rosyjskim agentem, to nie mógłby lepiej wykonywać zadania - mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po przedstawieniu efektów prac komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. - Macierewicz za to, co robi Polsce od 30 lat, powinien już dawno siedzieć. Mam nadzieję, że wreszcie będzie siedział - dodał Sikorski. Michał Kamiński (Polska 2050) powiedział, że generał Stróżyk "udowodnił, że intuicje wielu Polaków były słuszne". - To jest ruska inspiracja, to jest ruska agentura - uznał Kamiński.