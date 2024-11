Z mieszkania wydobywał się dym. W środku niemowlak i rodzice po narkotykach

czytaj dalej

Do Sejmu wciąż nie trafił rządowy projekt ustawy o asystencji osobistej, z którym duże nadzieje wiążą osoby z niepełnosprawnościami. - Apeluję po raz ostatni do rządu, naprawdę z całego serca apeluję o to, żeby ten projekt znalazł się jak najszybciej w lasce marszałkowskiej. Ludzie na to po prostu czekają, nie możemy już dużej czekać - mówił w środę marszałek Sejmu, kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.