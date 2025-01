Ojciec z synem przechodzili przez jezdnię. Wjechało w nich auto

czytaj dalej

Zatrzymano kolejną osobę, która kierowała groźby pod adresem Jerzego Owsiaka. Tym razem to 66-latka z Torunia. Kobieta usłyszała już zarzuty. Nie przyznała się do winy, twierdząc, że komentarz napisała "sama z siebie, bo denerwuje ją to wszystko". Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności.