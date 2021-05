Ostatnia prosta w wyścigu o fotel prezydenta Rzeszowa. Obietnice, spotkania i słowa wsparcia

Jeśli wygra, to w mieście powstanie całoroczne lodowisko. Tak dzisiaj zachęcała do oddania głosu na siebie wojewoda podkarpacki i jednocześnie kandydatka na prezydenta Rzeszowa z ramienia PiS, Ewa Leniart. Z kolei do zagłosowania na popieranego przez opozycję Konrada Fijołka zachęcał prezydent Poznania. Niezdecydowanych "przejąć chce" Grzegorz Braun z Konfederacji, który deklarował, że będzie stał "murem za przedsiębiorczością".