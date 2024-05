Województwo podlaskie - kandydata Trzeciej Drogi poparło część radnych PiS

Marszałkiem województwa podlaskiego został Łukasz Prokorym z Koalicji Obywatelskiej . W tajnym głosowaniu otrzymał 16 z 30 głosów. Do zarządu, jako wicemarszałkowie, weszła dwójka radnych z PiS. Przewodniczącym sejmiku został natomiast Cezary Cieślukowski z Trzeciej Drogi. To prawdziwe trzęsienie ziemi w podlaskim samorządzie, w którym dotąd niepodzielnie rządziło Prawo i Sprawiedliwość.

Województwo łódzkie - inny układ sił

Ostatecznie w 33-osobowym Sejmiku 16 mandatów zdobyło PiS, KO uzyskała 12 a Trzecia Droga - 4 mandaty, czyli łącznie również 16 mandatów; 1 mandat dostała Lewica - radnym tej formacji został powracający do Sejmiku po 5 latach Piotr Bors. Po ogłoszeniu tej informacji otwarcie zapowiadał, że nie przyłączy się do PiS.

Województwo zachodniopomorskie - Geblewicz ponownie marszałkiem

We wtorek po raz pierwsi zebrali się też radni województwa zachodniopomorskiego. Wybrali przewodniczącą sejmiku (Teresa Kalina), a następnie - marszałka. Kandydaturę Olgierda Geblewicza zgłosił radny KO Andrzej Niedzielski. W tajnym głosowaniu Geblewicza poparło 19 radnych. Drugim z kandydatów był radny PiS Marek Subocz (były wicewojewoda), który uzyskał 10 głosów. Jeden z radnych nie zagłosował na żadnego z kandydatów. - Z wielkim wzruszeniem i odpowiedzialnością przyjmują od państwa kolejną misję, przede wszystkim tworzenia zarządu województwa (…) Przyjmuję to z wielką pokorą, jako wyraz zaufania wszystkich sił prosamorządowych, prodemokrotatycznych reprezentowanych na tej sali – powiedział Geblewicz, inaugurując kolejną kadencję. Zaapelował do radnych, "żeby w tej kadencji pracowali na rzecz Pomorza Zachodniego najciężej, jak się da". Podziękował dotychczasowemu zarządowi województwa, a następnie poprosił o przerwę w obradach do czwartku (do godz. 12), aby dokończyć wybór prezydium sejmiku, członków zarządu, przewodniczących sejmikowych komisji.