Druga doba protestu rolników. Rozmów nie było, będzie blokada w innym miejscu

Drogę pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim blokują do środy rano. Ponieważ uczestnicy protestu, zorganizowanego przez Agrounię, nie doczekali się rozmów z rządzącymi, rozpoczynają drugą dobę protestu. I planują zablokować rondo, na którym krzyżują się drogi krajowe nr 12 i nr 91 oraz droga ekspresowa S8. Rolnicy zarzucają politykom ignorowanie "krytycznej sytuacji wsi" oraz nieskuteczną walkę z afrykańskim pomorem świń.

Protest rozpoczął się w środę o godzinie 8. W miejscowości Rękoraj pojawiła się grupa rolników, która zablokowała przejazd drogą krajową numer 12. - Spotykamy się tutaj w środku żniw, niech to będzie najlepszym sygnałem tego, jak jesteśmy zdesperowani, w jak trudnej sytuacji jesteśmy - mówił chwilę po rozpoczęciu blokady lider Agrounii, Michał Kołodziejczak.

Według jego zapowiedzi, protest ma trwać "co najmniej 48 godzin". - Będziemy się zmieniać, ale nie pozwolimy na to, żeby dłużej nas ignorowano - zaznaczał Kołodziejczak. Zgodnie z tymi zapowiedziami rolnicy kontynuują swój protest w czwartek.

Wskazywał, że oszukał ich m.in. prezydent Andrzej Duda - w opinii lidera protestujących - miał on być "obrońcą polskiej wsi", a stał się "obrońcą klasy politycznej". Skrytykował też polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz partii opozycyjnych, które - jak mówił na blokadzie Michał Kołodziejczak - też "chcą zarabiać więcej, zamiast pomagać rolnikom".

Premier nie odpowiedział

Protestujący rolnicy zaznaczają, że cena świń spada, rolnicy muszą dokładać do produkcji - a wszystko przez, zdaniem lidera Agrounii, nieskuteczną walkę z ASF:

- Premier turysta jeździ po kraju. Nie odpowiada na pisma Agrounii. Udaje, że nie widzi problemu. Jesteśmy gotowi do spotkania z premierem. Kolejny raz wzywamy go do rozmów - mówił w środę lider Agrounii.